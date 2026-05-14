Saronnese

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia in merito alle elezioni amministrative.

Leggiamo, increduli, le critiche rivolte dalla Lista “Ceriani Sindaco” ai nostri candidati Matteo Scorti e Maurizio Banfi, accusati di voler “nascondere” la loro appartenenza a Fratelli d’Italia.

Oltre allo stupore legato al fatto che qualcuno possa pensare che sia “strategico” negare l’appartenenza al nostro partito, ci chiediamo chi possa avere partorito e scritto certe affermazioni. Sicuramente non Ceriani che, con la sana onestà intellettuale che ci aspettiamo da un esperto politico del suo stampo, avrà certamente colto, dagli incontri svolti in questi mesi per verificare possibili alleanze e percorsi comuni, la volontà dei nostri candidati di dichiarare con chiarezza e orgoglio la propria appartenenza a Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia a Origgio, del resto, non nasce oggi e non nasce in occasione delle elezioni comunali. La nostra presenza sul territorio è il risultato di un percorso costruito negli scorsi anni.

Matteo Scorti, segretario della sezione cittadina, è iscritto da anni a Fratelli d’Italia ed è stato tra i promotori della nascita del circolo locale. Il suo impegno politico e civico è conosciuto da molti origgesi attraverso le attività svolte nel volontariato, nell’oratorio, nella Consulta Giovanile e nelle numerose iniziative dedicate ai giovani del paese. Anche Maurizio Banfi ha scelto di mettersi a disposizione della comunità condividendo il progetto politico e amministrativo della nostra coalizione.

La presenza del simbolo di Fratelli d’Italia all’interno della lista non rappresenta quindi una semplice operazione elettorale, ma l’espressione naturale di persone che da tempo condividono valori, idee e volontà di impegnarsi concretamente per Origgio. L’orgogliosa appartenenza a Fratelli d’Italia é confermata anche dal volantino che da alcuni giorni è in distribuzione in paese.

Per questo motivo, certe affermazioni non sono soltanto false ed ingiustamente maldicenti, ma anche totalmente intempestive. Dispiace vedere alimentare polemiche costruite unicamente per denigrare l’avversario politico invece di confrontarsi seriamente sui contenuti e sulle proposte per il paese.

Invitiamo pertanto la Lista Ceriani a documentarsi meglio prima di diffondere critiche infondate. Da parte nostra continueremo a portare avanti una campagna elettorale seria, rispettosa e basata sui contenuti, mettendo al centro il bene di Origgio.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09