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SARONNO – Un modello ispirato ai campus internazionali, con percorsi personalizzati, tutor dedicati e partnership universitarie. È la nuova proposta formativa presentata dal Collegio Arcivescovile Castelli, che dall’anno scolastico 2027-2028 introdurrà il progetto “College Castelli” per la scuola secondaria di secondo grado.

La novità principale riguarda l’organizzazione didattica: superato il tradizionale concetto di “classe chiusa”, gli studenti entreranno in una vera “comunità di apprendimento”, con attività e spazi condivisi in stile college. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro il ragazzo e costruire percorsi sempre più personalizzati.

L’offerta liceale comprenderà cinque indirizzi: liceo Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane, Economico Sociale e Made in Italy. A questi si aggiungeranno sei “curvature” trasversali, accessibili indipendentemente dall’indirizzo scelto.

Nel primo triennio saranno attive la curvatura Musicale, realizzata con il Conservatorio di Milano, quella Sportiva con il supporto del Centro sportivo italiano e la curvatura Cambridge. Il Collegio ha inoltre confermato il riconoscimento di Gold Preparation Centre per le certificazioni Cambridge.

Nel biennio finale gli studenti potranno invece orientarsi verso tre percorsi specialistici: “Mind & Life Sciences”, “Global Economics & Diplomacy” ed “Engineering & Technology”.

Tra i punti di forza del progetto c’è la collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Gli studenti del quarto e quinto anno potranno frequentare ambienti universitari e aderire all’“Early College Program”, seguendo moduli accademici e ottenendo crediti formativi prima del diploma.

Presentato anche il nuovo percorso Professionale Alberghiero quadriennale a orientamento europeo, in partenza da settembre 2026. Il corso prevede un forte potenziamento delle attività pratiche, con il 50 per cento di ore in laboratorio in più rispetto agli standard ministeriali, e attività nelle “imprese formative” interne come il ristorante didattico e il “Lino’s Coffee”.

Ogni studente sarà seguito da un tutor dedicato, con attenzione sia al rendimento scolastico sia al benessere psicologico, nell’ambito del progetto “BenEssere e Inclusione”.

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