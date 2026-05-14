Città

SARONNO – Un’opportunità strategica per i giovani del territorio che guardano al futuro professionale nel settore dell’innovazione tecnologica. L’Its Lombardia Meccatronica Academy ha organizzato un incontro di orientamento dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e alle loro famiglie, per far conoscere l’offerta formativa post-diploma presente proprio nella città di Saronno.

L’incontro informativo si terrà questo venerdì 15 maggio alle ore 18:30 presso la sede dell’Istituto “Giulio Riva”, in via Carso 10. Durante la serata verranno illustrati i percorsi di studio ad alto valore professionalizzante, pensati per garantire un rapido accesso al mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di competenze tecniche avanzate.

I corsi presentati

L’offerta formativa sulla sede di Saronno si articola in diversi percorsi, mirati a rispondere alle esigenze delle imprese meccatroniche del territorio:

Its Factory Automation: un corso biennale dedicato all’automazione industriale.

Ifts Manutenzione dei veicoli ecosostenibili: un percorso annuale focalizzato sulla mobilità green.

Ifts Manutenzione dei sistemi tecnologici civili e industriali: un corso annuale per formare tecnici specializzati nella gestione di impianti complessi.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti i genitori e gli studenti interessati, ma è richiesta la prenotazione tramite l’apposito modulo, raggiungibile al seguente link. Per conoscere l’offerta formative dell’ITS Lombardia Meccatronica Academy visita il sito web

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