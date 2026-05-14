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UBOLDO – Il bosco di Demonte, nel cuneese, si tinge d’azzurro grazie alla straordinaria prestazione di Sofia Cozzi. La diciannovenne di Uboldo ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana nella categoria “Ragazze 20“, sbaragliando la concorrenza in una delle tappe più impegnative del calendario nazionale di orienteering.

La competizione si è svolta in un contesto naturale decisamente tecnico: un fitto bosco di faggi e pini caratterizzato da sassi, tratti estremamente ripidi e aree ricche di dettagli morfologici che hanno messo a dura prova i nervi e i muscoli degli atleti. In questa disciplina, dove non conta solo la velocità ma la capacità di interpretare correttamente la mappa e la bussola per scovare le “lanterne” nel minor tempo possibile, Sofia ha dimostrato una maturità fuori dal comune.

La giovane uboldese ha interpretato al meglio il tracciato, mantenendo una precisione millimetrica nella lettura della carta e una lucidità decisionale che le hanno permesso di solcare i terreni più impervi senza incertezze. Questa solidità l’ha portata dritta sul gradino più alto del podio nazionale.

Il successo di Sofia non è un caso isolato, ma il frutto di una tradizione radicata: alla spedizione in Piemonte hanno partecipato con ottimi risultati anche le sorelle Anita e Lisa, accompagnate dalla madre Cristina, che ha saputo trasmettere alle figlie l’amore per questo sport tra natura e avventura.

La vittoria di Demonte non rappresenta però un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio fondamentale. La gara era infatti valida come prova di selezione per la maglia azzurra: grazie a questo risultato, Sofia Cozzi mette nel mirino i Campionati Mondiali che si terranno a fine luglio in Svezia, dove cercherà di confermare il suo talento contro le migliori promesse internazionali dell’orienteering.

(foto d’archivio)

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