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TRADATE – Serata dedicata alla letteratura e al racconto autobiografico oggi, giovedì 14 maggio, alla biblioteca Frera, dove sarà ospite la giornalista, autrice e conduttrice radiotelevisiva Giulietta Bandiera per la presentazione del suo libro “Giorni alla Cappuccina”.

L’appuntamento è in programma alle 20.30 negli spazi del Centro culturale Frera di via Zara 37 a Tradate. Nel corso della serata l’autrice racconterà al pubblico il proprio percorso di formazione personale e professionale attraverso un memoir ambientato proprio a Tradate, nella suggestiva cornice di via dei Cappuccini.

L’incontro sarà condotto da Martin Stigol e offrirà al pubblico l’occasione di approfondire temi, ricordi e atmosfere presenti nel libro. Gli organizzatori hanno inoltre annunciato che durante la serata sarà possibile acquistare il volume e farlo autografare direttamente dall’autrice. L’iniziativa rientra nelle attività culturali promosse dalla biblioteca Frera e dal Comune di Tradate. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331841820.

(foto archivio: un precedente evento alla Frera)

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