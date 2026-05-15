Basket Dr2: Robur Saronno vola in semifinale playoff, sfida a Bosto dal weekend
15 Maggio 2026
SARONNO – La Robur Basket Saronno continua il proprio cammino nei playoff di Dr2 maschile. La formazione allenata da coach Alessandro Leva ha conquistato l’accesso alle semifinali dopo avere superato Laveno Valcuvia nella serie dei quarti di finale.
Il programma
Ora per i saronnesi si apre la sfida contro Bosto, con la serie che prenderà il via nel fine settimana. Gara1 è infatti in programma domenica 17 maggio alle 19 al PalaRonchi di via Colombo a Saronno. La seconda sfida si giocherà invece venerdì 22 maggio alle 21.15 a Varese, mentre l’eventuale bella tornerebbe nuovamente a Saronno domenica 24 maggio alle 19. La Robur arriva all’appuntamento forte dell’entusiasmo maturato dopo il successo contro Laveno Valcuvia e proverà ora a proseguire la corsa verso la finale playoff.
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