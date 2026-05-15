Groane

SARONNESE – Domenica 17 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio: la 42esima edizione di BiciPace, la storica manifestazione ciclistica che unisce sport, solidarietà e impegno civile. Sotto lo slogan “Sorridendo con Lodovico” e con il patrocinio di numerosi comuni lombardi e piemontesi, l’evento culminerà come da tradizione con l’arrivo alla maestosa Villa Annoni di Cuggiono intorno alle 12.

L’iniziativa non è una semplice escursione su due ruote, ma un potente messaggio corale contro la guerra e il consumo di suolo. Gli organizzatori sottolineano con forza l’urgenza di fermare i conflitti globali, ribadendo che la pace si costruisce attraverso la resistenza dei popoli, l’accoglienza e il dialogo, contrapponendosi alle politiche di riarmo. Parallelamente, BiciPace accende i riflettori sulla tutela del territorio italiano, denunciando l’accelerazione del cemento che, secondo i dati citati, ha raggiunto ritmi preoccupanti a fronte di un calo demografico, con la Lombardia in prima fila in questa tendenza negativa.

Il programma della giornata si articola su numerosi percorsi che partiranno da decine di comuni — tra cui Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Saronno e Rho — convergendo tutti verso il traguardo comune. All’arrivo, i partecipanti potranno godere di un pranzo a basso impatto ambientale e di un pomeriggio ricco di attività: dalle visite guidate al parco di Villa Annoni e al Museo storico civico di Cuggiono, a mostre fotografiche, laboratori per bambini, musica dal vivo con gruppi come i GenerAzioni e i Fake Bulb, fino ad attività di pulizia del territorio.

La manifestazione sostiene inoltre importanti progetti di solidarietà attraverso una sottoscrizione a premi. Tra gli obiettivi di quest’anno figurano l’accoglienza a Legnano di un gruppo di bambini palestinesi provenienti da zone di conflitto e il supporto alla lotta dei lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio, impegnati in un progetto di riconversione industriale ecologica per la produzione di pannelli fotovoltaici e biciclette elettriche.

Organizzata dai circoli Legambiente del territorio insieme a una fitta rete di associazioni come Emergency e Fiab, BiciPace 2026 si conferma un momento fondamentale di cittadinanza attiva. In caso di pioggia, il pranzo di consolazione e le attività si terranno comunque al coperto in Villa Annoni, a dimostrazione che la voglia di partecipare e di dire “no” alla guerra non si ferma davanti a nessuna intemperia.

(foto d’archivio)

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