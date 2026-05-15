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CERIANO LAGHETTO – Dopo aver calcato palcoscenici internazionali e aver perfezionato la sua arte in Germania, Bruno Billone si prepara a riabbracciare le proprie radici con un evento che promette di portare un soffio di Parigi nel cuore della Brianza. Il giovane pianista, eccellenza del territorio, sarà la figura centrale di una serata dedicata alla contaminazione tra generi e alla memoria storica della musica europea. Inizialmente previsto per la scorsa settimana, l’appuntamento è stato riprogrammato a causa del maltempo e si terrà ufficialmente domenica 17 maggio, alle 21, nella cornice di piazza Lombardia a Ceriano Laghetto.

Cresciuto con una passione viscerale per i tasti bianchi e neri nata a soli tre anni, Billone ha costruito una carriera solida e variegata. Ex allievo del Conservatorio di Milano, ha affinato la sua tecnica attraverso masterclass di rilievo mondiale e corsi di alto perfezionamento. Sebbene la sua formazione sia rigorosamente classica, con esibizioni in festival prestigiosi tra Italia, Lettonia, Germania e Lituania, la sua identità artistica ha trovato una nuova linfa durante gli studi a Weimar.

È proprio in terra tedesca che il musicista ha sviluppato una profonda fascinazione per il café chantant e il cabaret, generi che fondono leggerezza e profondità, ironia e introspezione. Secondo il pianista, confrontarsi con stili differenti è un’esigenza vitale: l’artista non deve mai rinunciare all’emozione, elemento fondamentale per chi sceglie di esibirsi davanti a un pubblico, specialmente quando si torna a suonare nei luoghi in cui si è cresciuti.

La serata, inserita nella rassegna “Maledetta primavera” e ad ingresso gratuito, vedrà Billone protagonista dello spettacolo “Mon café chantant“. Non si tratterà di un semplice concerto, ma di un’antologia musicale raffinata che vedrà la partecipazione del mezzosoprano Elsa Biscari. Il programma è pensato come un vero e proprio ponte culturale, capace di offrire un’immersione nelle atmosfere bohémien della Parigi del primo Novecento attraverso un dialogo costante tra la musica colta e le forme più popolari del cabaret moderno.

Tornare a esibirsi “a casa” rappresenta per Billone un momento di forte carica emotiva, la chiusura di un cerchio che parte dalle aule del Conservatorio per arrivare a una maturità artistica capace di spaziare tra i generi con naturalezza e maestria. Nonostante il breve rinvio forzato dal meteo, l’attesa per questa trasformazione della piazza cerianese in un angolo di Montmartre rimane altissima.

(foto d’archivio)

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