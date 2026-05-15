Calcio

MISINTO – Tutto pronto per la finale play-out di ritorno del girone S della seconda categoria di Monza e Brianza che vedrà il Calcio Misinto giocarsi il tutto per tutto in casa alle 16 di domenica 17 maggio contro l’Osal Novate per ribaltare il risultato dell’andata di 2-1 e restare in seconda categoria.

Una finalissima che, dunque, vale la salvezza e la permanenza in seconda categoria in una stagione di alti e bassi nella quale il Calcio Misinto non è riuscito a uscire dalla zona play-out per un solo punto, determinante la sconfitta per 3-2 nel derby locale con la Cogliatese disputato durante l’ultima giornata di campionato. Al Misinto servirà una rimonta nella sfida casalinga non impossibile ma sicuramente non semplice visto il risultato della sfida play-out di andata che ha visto l’Osal Novate trionfare in casa per 2-1 grazie alla doppietta di Catanzaro che ha reso nullo il vantaggio momentaneo dei biancoverdi brianzoli messo a segno da Giordano.

(foto da archivio)

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