Calcio

LAZZATE – Nuovo importante ingresso nello staff tecnico dell’Ardor Lazzate, società che milita nel campionato di Eccellenza. Il club gialloblù ha infatti annunciato l’affidamento dell’incarico di direttore tecnico del settore agonistico a Luca Bellini. Classe 1983, Bellini arriva a Lazzate con un curriculum di rilievo nel panorama calcistico lombardo. Laureato in Scienze motorie e recentemente abilitato come allenatore Uefa A, unisce competenze tecniche e metodologiche maturate sia sul campo sia nell’ambito accademico.

Dal 2018 è docente universitario all’Università Statale di Milano nei corsi dedicati al calcio e insegna inoltre nei corsi di attività motoria per l’età giovanile ed evolutiva a Varese. La sua esperienza da allenatore è iniziata nel 2010 e nel corso degli anni lo ha visto lavorare soprattutto nei settori giovanili e nelle categorie Allievi e Juniores di diverse società lombarde, tra cui Pro Novate, Uboldese, Speranza Agrate, Centro Schiaffino e Universal Solaro. Nel 2025 è arrivato anche il riconoscimento federale con la nomina a tecnico della rappresentativa lombarda Under 17, incarico che lo ha portato a guidare la selezione dei migliori talenti classe 2009 al Torneo delle Regioni disputato nell’aprile 2026 in Puglia.

All’Ardor Lazzate Bellini ricoprirà un doppio ruolo: oltre a dirigere tecnicamente il settore agonistico dall’Under 14 all’Under 18, sarà anche allenatore della Juniores Elite Under 19. La società ha sottolineato come questa scelta rappresenti un ulteriore passo nel percorso di crescita del club, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza ai vertici del calcio lombardo e valorizzare sempre di più il settore giovanile.

15052026