CISLAGO – Una domenica tra sentieri nel verde, ristori nei boschi e musica dal vivo: domenica 17 maggio torna la “Maratonina del Rugareto”, appuntamento ormai storico per gli amanti delle camminate all’aria aperta. La manifestazione ludico motoria, arrivata alla quattordicesima edizione, è organizzata da 5 Cascine Cislago A.S.D. con il patrocinio del Comune di Cislago e del Parco del Rugareto, in collaborazione con Avis Cislago.

Il ritrovo sarà a Villa Isacchi, in via Don Luigi Monza 29, con partenze libere previste tra le 8 e le 9. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi da circa 7, 15 e 19 chilometri, pensati sia per chi desidera una semplice passeggiata immersa nella natura sia per i camminatori più allenati. I tracciati attraverseranno il Bosco del Rugareto, le aree verdi del territorio e alcune cascine storiche, offrendo un’occasione per vivere il patrimonio naturalistico locale.

L’iniziativa rientra negli scopi istituzionali Fiasp e ogni anno richiama centinaia di persone tra sportivi, famiglie e gruppi di amici. Lungo il percorso saranno presenti quattro punti ristoro: in località Cavalli, nella frazione Massina, al Roccolo, alla cascina Visconta e il ristoro finale all’arrivo.

La giornata avrà anche un importante valore solidale. Al termine della camminata sarà infatti possibile fermarsi nell’area ristoro curata dalla Cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza. Il ricavato contribuirà a sostenere i progetti di residenzialità della cooperativa. Per il pranzo sono previsti pasta gratinata, insalata di farro vegetariana, panino con salamella, tomino alla piastra, patatine, bevande, birra e vino. La cucina sarà curata dal ristorante “IN-perfezione”, mentre il pomeriggio sarà accompagnato dalla musica live dei “Futura Rock Italiano e revival”.

Spazio anche ai più piccoli con un percorso didattico dedicato a bambini e scuole. L’attività accompagnerà i giovani partecipanti alla scoperta degli animali e dei segreti del Bosco del Rugareto, con momenti pensati per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del territorio.

Le iscrizioni saranno possibili direttamente domenica mattina dalle 7.45 alle 8.45 a Villa Isacchi. La quota di partecipazione sarà di 4 euro per i soci Fiasp e di 5 euro per i non soci. Per i partecipanti non tesserati sarà necessario presentare il QR code generato dal portale Fiasp, la tessera sanitaria, la carta d’identità elettronica oppure comunicare nome, cognome e data di nascita.

Saranno accettate anche iscrizioni di gruppo per almeno 15 partecipanti entro mezzogiorno di sabato 16 maggio tramite email o WhatsApp all’organizzazione. Per agevolare l’arrivo dei partecipanti saranno predisposte tre aree parcheggio con accessi da via Don Luigi Monza, viale dello Sport e via Giacomo Matteotti.

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