Città

SARONNO – “Forza Italia esprime piena solidarietà ai lavoratori della Electrolux di Solaro e alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di forte preoccupazione e incertezza. Parliamo di uno stabilimento strategico per il territorio lombardo e per l’intero tessuto produttivo del Paese, dove lavorano centinaia di persone, molte delle quali residenti tra Saronno, Ceriano Laghetto e l’area brianzola”.

Lo afferma Gianfranco Librandi, imprenditore e vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. “Su impulso dei consiglieri comunali di Forza Italia a Saronno Rienzo Azzi, Agostino De Marco e Lorenzo Azzi, che stanno seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda e sono in costante contatto con il territorio, ci attiveremo a tutti i livelli istituzionali per sostenere ogni percorso utile a salvaguardare i posti di lavoro e il futuro industriale dell’area” aggiunge Librandi.

“In momenti come questi servono responsabilità, ascolto e una politica capace di stare accanto ai lavoratori. Difendere il lavoro significa difendere famiglie, competenze e identità produttive che rappresentano una ricchezza per l’Italia. Forza Italia farà la propria parte affinché si apra rapidamente un confronto serio con azienda, istituzioni e parti sociali per individuare soluzioni concrete e tutelare occupazione e industria”, conclude l’esponente azzurro.

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