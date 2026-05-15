Calcio

MISINTO – Tutto pronto per la gara di ritorno dei playout che vedrà protagonista il Misinto calcio. La sfida è in programma domenica 17 maggio alle 16 e rappresenta un appuntamento decisivo per la stagione della formazione brianzola. La partita si svolgerà nell’oratorio di Misinto, in via per Birago angolo via della Pusterla.

Dopo il 2-1 maturato nella partita d’andata, il Misinto è chiamato a ribaltare il risultato. Il messaggio lanciato dal club alla vigilia è chiaro: la qualificazione è ancora aperta e la rimonta resta possibile.

Di fronte ci sarà l’Osal Novate, avversaria già affrontata nella prima sfida della doppia finale playout. L’incontro di ritorno sarà quindi determinante per stabilire quale squadra riuscirà a mantenere la categoria.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09