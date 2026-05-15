Saronnese

GERENZANO – Gerenzano una serata dedicata al podcast “Simone”, inchiesta sulla morte di Simone Mattarelli. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio alle 21 a Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, dove interverranno Matteo Mattarelli, fratello di Simone, l’avvocata della famiglia Roberta Minotti e il giornalista Stefano Vergine, autore del podcast. A coordinare l’incontro sarà il giornalista Andrea Gianni.

Al centro della serata il racconto di una vicenda che risale al 3 gennaio 2021. Simone Mattarelli, ventottenne brianzolo, venne trovato morto in un capannone in provincia di Varese dopo un inseguimento con i carabinieri durato circa tre ore. La ricostruzione ufficiale parla di suicidio, avvenuto con la sua stessa cintura. Una conclusione che però non ha mai convinto i familiari, che continuano a chiedere chiarezza su quanto accaduto. Durante la fuga, il giovane aveva contattato il padre dicendo: se mi prendono mi ammazzano, li ho fatti troppo incazzare. Poche ore dopo, il ritrovamento del corpo e la chiusura del caso. Da allora, solo in pochi hanno continuato a interrogarsi su quella notte.

La serata sarà occasione di confronto diretto con i protagonisti e di approfondimento su un caso che continua a sollevare interrogativi. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Scelag e dalla Pro Loco di Gerenzano.

A riaprire l’attenzione è stato Stefano Vergine con il podcast “Simone”, che ricostruisce i fatti e raccoglie testimonianze e dubbi rimasti irrisolti. Vergine, nato a Saronno nel 1982, è vice caposervizio del settimanale L’Espresso. Nel corso della sua carriera ha lavorato per testate nazionali e internazionali occupandosi di economia, finanza e politica estera.

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