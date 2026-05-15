SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 14 maggio, grande attenzione per la rinascita della cascina Paiosa come nuovo spazio dedicato alla formazione e al parco Lura, ma anche per il futuro del collegio Castelli che si trasforma in college grazie alla collaborazione con l’Università Cattolica. Molto seguiti anche il presidio per Electrolux, il mercatino solidale della San Vincenzo e il recupero di un trattore rubato del valore di oltre 100 mila euro.

È stata presentata la nuova vita della cascina Paiosa, che diventerà “Cascina della Vigna”: uno spazio dedicato alla formazione, alla cura e punto d’ingresso al parco Lura. Il progetto punta a valorizzare l’area con attività sociali, ambientali e culturali.

Il collegio Castelli apre una nuova fase trasformandosi in college grazie alla partnership con l’Università Cattolica. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa e creare un polo sempre più attrattivo per studenti e famiglie.

Dopo il successo della raccolta solidale, ha preso il via il mercatino estivo dell’usato della San Vincenzo. In vendita abiti, oggetti e accessori il cui ricavato sarà destinato alle attività benefiche dell’associazione.

Grande partecipazione al presidio serale davanti a Electrolux, con la presenza di sindaci, assessori e consiglieri del territorio. L’iniziativa ha voluto ribadire attenzione e vicinanza ai lavoratori e al futuro dello stabilimento.

La polizia locale ha recuperato a Lazzate un trattore rubato dal valore superiore ai 100 mila euro. Il mezzo agricolo era stato sottratto nei giorni scorsi ed è stato restituito al proprietario dopo le indagini.