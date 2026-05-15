Comasco

LOMAZZO – Un servizio che si muove, incontra i ragazzi nei loro Comuni e porta informazioni direttamente sul territorio. È questo lo spirito dell’Informagiovani dell’ambito territoriale Lomazzo-Fino Mornasco che diventa anche itinerante. Il ciclo di appuntamenti continua anche nel mese di maggio con due appuntamenti dedicati alle opportunità estive attive sul territorio:

Mercoledì 20 maggio, dalle 15 alle 18 Cas nate con Bernate in via Giuseppe Verdi, 15

Mercoledì 27 maggio, dalle 15 alle 18 a Cadorago nella sala Civica di Piazza Zampiero

In entrambe le date i giovani interessati potranno prenotare un appuntamento dedicato durante il quale un’operatrice Informagiovani illustrerà loro le opportunità estive attive nei territori dell’ambito. Per prenotare il proprio appuntamento allo sportello Informagiovani è necessario compilare il seguente g-form. Entrambi gli incontri sono riservati a giovani dai 15 ai 34 anni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare ragazze e ragazzi ai servizi di orientamento, offrendo uno spazio di ascolto, confronto e informazione su lavoro, formazione, volontariato e mobilità all’estero.



L’Informagiovani è un servizio che rientra nel progetto “Giovani costellazioni evolution”, finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando “La Lombardia è dei giovani 2025” e vede come capofila Asci (Azienda sociale comuni insieme). Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected].

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