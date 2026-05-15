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SARONNO – Venerdì 15 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli inizialmente parzialmente nuvolosi, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio, quando sono attese deboli piogge. Nelle prossime ore potrebbero cadere fino a 12 millimetri di pioggia sul territorio cittadino. Le temperature resteranno comprese tra i 7°C della minima e i 16°C della massima, con clima piuttosto fresco soprattutto nelle ore mattutine.

I venti soffieranno deboli da Nordest al mattino, con intensità in aumento nel corso del pomeriggio quando diventeranno moderati mantenendo la stessa direzione. Non sono presenti allerte meteo per la zona di Saronno, ma il peggioramento atteso nella seconda parte della giornata porterà condizioni più instabili rispetto alle prime ore del giorno.

La situazione meteorologica coinvolge gran parte della Lombardia. Un’area di bassa pressione sta infatti interessando la regione, determinando cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse, più intense dal pomeriggio. Sulle pianure e nelle aree pedemontane sono attesi anche rovesci localmente temporaleschi, mentre sulle zone alpine continueranno precipitazioni persistenti e nevicate sulle Orobie. Anche tra Milanese, Varesotto e Comasco il tempo resterà instabile per gran parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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