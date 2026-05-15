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MISANO – Il pilota gerenzanese classe 2008 Valentino Sponga, dopo un fantastico 2025 ricco di risultati positivi grazie ai quali si è laureato vicecampione italiano, è tornato in pista sul circuito di Misano lo scorso 26 aprile in occasione del primo round del Campionato Italiano Velocità di Moto3 conquistando subito risultati straordinari.

Nonostante un weekend complesso iniziato con una caduta rimediata durante le prove libere, il pilota di Gerenzano del team PosCorse è riuscito a conquistare il terzo posto nelle qualifiche e poi un ottimo quinto posto in gara 1 durante la quale ha saputo gestire la gara affrontando le prime difficoltà. A sollevare un primo round sicuramente non semplice ci pensa gara 2 nella quale Sponga riesce a mettere in scena una prestazione da capogiro con cui riuscirà a salire sul gradino più alto del podio commentando con soddisfazione un fine settimana iniziato con qualche ostacolo: “Weekend abbastanza in salita e con qualche difficoltà in più del previsto ma che insieme alla squadra abbiamo saputo affrontare e risolvere nel migliore dei modi come dimostra il risultato finale. Grazie al mio fantastico team ormai ineguagliabile sotto ogni punto di vista”.

(foto da Facebook)

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