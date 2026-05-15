Calcio

COLOGNO MONZESE – Gli Alpak di Benedetti battono i Boomers di Fedez e volano alle final four di lunedì prossimo. E’ successo ieri sera alla Fonzies Arena di Cologno Monzese, ai playoff di Kings League. La formazione nella quale milita Andrea Benedetti, che durante la stagione sportiva ha anche vestito la maglia del Fbc Saronno nel campionato di calcio di Eccellenza, ha superato quella di Fedez: match combattutissimo nel quale però i rosa hanno progressivamente preso il largo: 13-5.

Altri risultati il 5-4 dei Ceasar contro lo Zeta Como (che si allena a Rovello Porro), ed il netto 11-6 degli Stallions contro i Circus (con l’ex saronnese Pontiggia ed il capocannoniere di Eccellenza, Giangaspero della Rhodense).

Lunedì le final four: si inizia alle 19 con Underdogs (che hanno vinto la regular season) contro i Ceasar, alle 20 Stallions-Alpak ed alle 22 ci sarà la finalissima. Chi vince va ai Mondiali con gli Underdogs, già qualificati.

(foto: Andrea Benedetti in campo con gli Alpak)

15052026