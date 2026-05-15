Cronaca

SARONNO – Hanno divelto la macchinetta del caffè e degli snack e poi hanno tentato di portare via alcuni computer ma sono stati costretti alla fuga dal rapido intervento della vigilanza privata e dei carabinieri. È successo nella notte di oggi, venerdì 15 maggio, al liceo classico Legnani tra via Carso e via Volonterio.

L’allarme è scattato intorno all’1.43 quando alcuni malviventi sono entrati nell’istituto scolastico. Sul posto sono arrivate rapidamente due pattuglie dell’istituto di vigilanza Sicuritalia insieme ai carabinieri della compagnia di Saronno. Secondo quanto emerso i ladri, sorpresi dall’arrivo delle guardie giurate, hanno dovuto abbandonare parte del materiale che stavano cercando di portare via e si sono dati alla fuga riuscendo però a far perdere le proprie tracce.

I primi danni rilevati riguardano proprio la macchinetta delle bevande e degli snack, completamente forzata. In corso anche la verifica sul materiale informatico presente nei locali scolastici per accertare se manchi qualcosa oppure se il colpo sia fallito prima che i ladri riuscissero a completarlo.

Non è la prima volta che il liceo Legnani finisce nel mirino dei ladri. In passato la scuola era già stata presa di mira soprattutto per furti di monetine ai distributori automatici ma anche per tentativi di rubare dispositivi elettronici. In uno degli episodi più rilevanti, avvenuto nella notte del 3 ottobre 2023, i malviventi avevano cercato di portare via 24 iPad e 7 computer portatili Lenovo. Anche in quell’occasione il tempestivo intervento della pattuglia di Sicuritalia e dei carabinieri aveva mandato all’aria il piano dei ladri, costretti ad abbandonare la refurtiva durante la fuga.

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