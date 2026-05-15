SARONNO – Un viaggio tra dipinti, opere sacre e stanze normalmente nondisponibili al pubblico nel cuore del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Dopo il successo registrato il 25 aprile con le visite guidate all’artistico Battistero affacciato sulla piazza del Santuario, tornano per tutto il mese di maggio le aperture straordinarie del Museo del Santuario e della Quadreria.

L’iniziativa permette a cittadini e visitatori di scoprire da vicino un patrimonio artistico spesso poco conosciuto ma di grande valore storico e culturale per la città. Ad accompagnare i presenti sarà ancora Mattia Franchi, studente di Uboldo, che nelle prime aperture ha attirato curiosità e apprezzamenti grazie alle spiegazioni e ai racconti sulle opere custodite nel complesso religioso saronnese.

L’accesso è libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Le visite si svolgono ogni sabato pomeriggio, anche domani 16 maggio, dalle 15.30 alle 17.30 con ingresso dal Chiostro del Santuario in viale Santuario 27.

Tra gli elementi più apprezzati dai visitatori ci sono anche opere e ambienti normalmente non accessibili al pubblico, oltre alla possibilità di ricevere in omaggio una mini guida dedicata al Santuario.

I prossimi appuntamenti sono previsti sabato 16 maggio, sabato 23 maggio e sabato 30 maggio.

L’iniziativa nasce da una proposta di don Massimiliano Bianchi e punta a valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, offrendo un’esperienza culturale e artistica immersiva proprio nel cuore di Saronno.

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