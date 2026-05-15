SARONNO – Un melograno per il futuro: Ucb Pharma rinnova il proprio impegno accanto al Villaggio Sos Bambini di Saronno.

Ucb Pharma, azienda biofarmaceutica multinazionale impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per le persone affette da malattie croniche, ha rinnovato il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità sociale organizzando la quarta “Giornata del volontariato di Ucb Italia”, ospitata anche quest’anno, in collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini, nella struttura di Saronno.

L’iniziativa ha coinvolto i collaboratori di Ucb Italia in una giornata dedicata alla manutenzione ordinaria e alla cura degli spazi del Villaggio, attraverso piccoli interventi concreti pensati per contribuire al benessere quotidiano dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie accolte nella struttura.

Accanto alle attività svolte durante la giornata, ulteriori donazioni saranno destinate a sostenere interventi di manutenzione più complessi, che richiederanno il coinvolgimento di professionisti specializzati, con l’obiettivo di continuare a migliorare gli ambienti del centro e renderli sempre più accoglienti e funzionali.

Novità simbolica dell’edizione 2026 è stata la piantumazione di un melograno all’interno del cortile del Villaggio Sos Bambini di Saronno, scelta condivisa con i responsabili della struttura. Albero da sempre associato alla vita, alla prosperità e alla cura, il melograno rappresenta il desiderio di costruire insieme un futuro fondato su attenzione, crescita e responsabilità condivisa.

“Questa giornata rappresenta per noi un momento importante di partecipazione e vicinanza concreta al territorio – ha dichiarato Federico Chinni, general manager di Ucb Italia – In Ucb crediamo che il nostro ruolo non si esaurisca nello sviluppo di innovazioni scientifiche capaci di migliorare la vita delle persone affette da malattie croniche. Sentiamo anche la responsabilità di essere parte attiva dell’ecosistema della cura, creando valore e collaborando con le comunità in tutte le dimensioni che contribuiscono al benessere delle persone, anche oltre la terapia. La scelta di piantare un melograno vuole essere un segno tangibile di questo impegno: un gesto semplice ma duraturo, che parla di cura, relazioni e futuro condiviso”.

La collaborazione con Sos Villaggi dei Bambini si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità di Ucb Pharma, che promuove iniziative orientate a generare, nei territori in cui opera, un impatto positivo su più livelli, non solo per i pazienti ma anche per le comunità e gli operatori del sistema.

Ucb, con sede a Bruxelles in Belgio, è una società biofarmaceutica focalizzata sulla ricerca e sullo sviluppo di farmaci e soluzioni innovative per trasformare la vita delle persone affette da gravi malattie del sistema immunitario o del sistema nervoso centrale. Con oltre 9 mila dipendenti in circa 40 Paesi, nel 2025 la società ha generato ricavi per 7,7 miliardi di euro. Ucb è quotata alla borsa Euronext di Bruxelles con simbolo “Ucb”.