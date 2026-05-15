Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Forza Italia Solaro relativamente all’intitolazione della sala Giunta a Francesco Caronno.

Riportare al centro la figura di Francesco Caronno è un atto di giustizia verso un sindaco autorevole, concreto e profondamente umano. Non un semplice amministratore, ma un costruttore di comunità che ha trasformato idee in opere reali.

L’eredità di un grande sindaco

Il suo operato rappresenta ancora oggi i pilastri della Solaro moderna:

Farmacie Comunali: servizi essenziali per la salute dei cittadini.

Scuola Don Milani: un investimento fondamentale per il futuro.

Piano Regolatore: la base della crescita ordinata del territorio.

Monumenti: il monumento ai caduti

Convenzione con l’asilo Borromeo.

La realtà sull’iniziativa istituzionale

È necessario chiarire un fatto che molti ignorano: la mozione per intitolare la sala Giunta a Caronno porta la firma di Alfredo Puzzello, consigliere di Forza Italia. Forza Italia ha depositato l’atto ufficiale in vista del primo anniversario della scomparsa. Nonostante le lodevoli iniziative delle Acli, Forza Italia ha garantito il percorso istituzionale necessario in Consiglio Comunale.

Basta con l’oscuramento

La maggioranza tenta di far passare l’iniziativa come un generico “sentire collettivo”, oscurando chi l’ha resa possibile. Ricordiamo:

Al funerale: mancava il gonfalone comunale e la sindaca non pronunciò alcun ricordo.

Schema ripetuto: come per Paolo Fusi e gli imprenditori Colciago e Basilico, il ruolo di Forza Italia viene sistematicamente nascosto.

“Onorare la memoria significa rispettare la verità dei fatti e chi ha lottato per essa.”

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