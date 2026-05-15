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SARONNO – Il riflesso delle luci sull’asfalto bagnato dopo un temporale, le foglie sollevate dal vento davanti alla stazione, una panchina al sole in piazza Libertà o il cielo rosa sopra i tetti al tramonto. Sono immagini che tutti vedono ogni giorno, ma che da oggi possono diventare parte del racconto collettivo del territorio firmato dai lettori di ilSaronno.

Parte infatti una nuova iniziativa dedicata alla sezione meteo del giornale: la redazione invita lettori e cittadini a inviare fotografie che raccontino il tempo reale nelle città del comprensorio. Non solo pioggia o sole, ma scene quotidiane capaci di mostrare l’atmosfera di una giornata: il mercato sotto gli ombrelli, una scuola illuminata dalla prima luce del mattino, una piazza spazzata dal vento o una strada immersa nella nebbia.

Le fotografie possono essere inviate via WhatsApp al +39 320 273 4048 oppure via mail a [email protected]. Gli scatti selezionati saranno pubblicati nella sezione meteo di ilSaronno con il nome dell’autore. Chi preferisce può scegliere anche uno pseudonimo.

L’invito è aperto non solo ai lettori di Saronno, ma anche a chi vive nei comuni del Saronnese, delle Groane e del Comasco. L’idea è creare una piccola rete di immagini dal territorio, capace di mostrare in tempo reale il volto delle città tra sole, vento, temporali e cambi di stagione.

E c’è anche una sorpresa per i lettori più affezionati. Durante eventi, manifestazioni e appuntamenti pubblici, chi incontra la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, può chiederle la penna in edizione limitata del giornale, diventata un piccolo simbolo della comunità che ruota attorno alla redazione.

Il tempo cambia ogni giorno. Raccontiamolo insieme dal nostro territorio.

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