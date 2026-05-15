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TRADATE – Scienza, natura e storia si incontrano domenica 17 maggio al centro didattico scientifico ed Ecoplanetario di Tradate. In occasione del Bioblitz 2026, manifestazione regionale in collaborazione con Area Parchi, il centro apre le porte dalle 14 alle 18 per un pomeriggio dedicato alla scoperta della vita in ogni sua forma: da quella microscopica dei nostri stagni a quella cercata tra i confini del sistema solare.

In EcoPlanetario: Il viaggio dell’Acqua, l’elemento della vita

Protagonista della giornata sarà il nuovo appuntamento del ciclo “I 4 elementi”. Il viaggio immersivo “Acqua” (consigliato dai 9 anni) porterà i visitatori a riflettere su come la vita umana sia intrecciata a questo elemento fin dall’antichità. Dalle profondità degli oceani terrestri, i partecipanti partiranno per un’esplorazione spaziale alla ricerca di acqua su altri mondi, mettendo in relazione le caratteristiche uniche della Terra con il resto del cosmo.

Orari turni: 15 – 16– 17 (attività a pagamento, include l’ingresso al Centro e tutte le attività).

Bioblitz 2026: Ricercatori per un giorno

Il cuore dell’evento sarà il monitoraggio della biodiversità del Parco Pineta. Guidati da esperti naturalisti, grandi e piccoli potranno partecipare a:

Ali nel prato (alle 14.45): spedizione con l’app iNaturalist per censire le farfalle locali.

Laboratori tra rane e serpenti : un’immersione nel mondo nascosto di anfibi e rettili.

Le prove dell’esploratore : sfide di birdwatching e orienteering per ragazzi dagli 8 anni in su.

Postazioni scientifiche : osservazione ravvicinata della vita dello stagno con lenti e microscopi.

Storia e astronomia: Unamokozis e l’osservatorio

Il viaggio nel tempo sarà garantito dal gruppo Kaitorikes, che riporterà i visitatori nel V secolo a.C. per incontrare la figura storica di Unamokozis. Attraverso una rievocazione accurata, si scopriranno armi, abiti e tradizioni dei celti che abitavano il nostro territorio. Contemporaneamente, l’osservatorio astronomico sarà aperto per visite guidate alle cupole e agli strumenti di osservazione del cielo.

Esperienze e relax nel bosco

Per i più piccoli non mancheranno i laboratori creativi “Ali di carta” e il “Sentiero della magia del Bosco”. Per una pausa rigenerante, sarà presente il food truck dell’Oasi del Gelato con una selezione di gusti artigianali.

Informazioni e Prenotazioni

L’ingresso al Centro richiede la prenotazione online. Il biglietto per l’EcoPlanetario include l’accesso a tutte le restanti attività della giornata. L’evento è promosso del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate in collaborazione con la cooperativa sociale Astronatura e rientra nel programma del Bioblitz 2026, importante appuntamento annuale promosso da Regione Lombardia.

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