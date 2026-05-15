SOLARO – Da Genova a Solaro, una storia di prontezza, professionalità e altruismo che ha riportato alla ribalta il lavoro quotidiano degli operatori sanitari. Protagonista la concittadina Patrizia Franza, volontaria della sanità alpina dal 2017 e coordinatrice infermieristica all’ospedale Sacco di Milano, intervenuta durante l’adunata nazionale degli Alpini per soccorrere un uomo di 72 anni colto da arresto cardiaco.

L’episodio è avvenuto nei giorni della storica manifestazione ligure. Patrizia Franza era appena arrivata a Genova insieme alla propria squadra quando una passante ha richiamato l’attenzione dei volontari per un anziano che si era sentito male fuori da un bar. La solarese è intervenuta immediatamente, iniziando le manovre salvavita mentre venivano allertati i soccorsi.

Per circa venti minuti ha praticato la rianimazione senza interrompersi, alternandosi poi con due colleghi sanitari arrivati in supporto. Solo all’arrivo dell’ambulanza è stato possibile utilizzare il defibrillatore automatico prima del trasferimento dell’uomo in ospedale. Le condizioni del pensionato erano apparse da subito molto gravi ma, grazie all’intervento tempestivo, il 72enne si è ripreso.

Nei giorni successivi la moglie dell’uomo ha deciso di raccontare pubblicamente quanto accaduto per ringraziare i soccorritori. La vicenda è così diventata nota anche a livello nazionale.

“All’inizio pensavo si trattasse di un piccolo problema e invece lo abbiamo trovato in arresto cardiaco dopo un malore improvviso – racconta Patrizia Franza – Istintivamente, come ho studiato e sono chiamata a praticare ogni giorno, ho avviato le manovre di rianimazione ed è andato tutto bene. L’eccezionalità dell’atto sta solo nel fatto che ci trovavamo lì per caso, ci eravamo fermati per una breve pausa dopo aver installato il nostro ospedale da campo espositivo. Nel dramma, possiamo dire che sia stato male nel posto giusto al momento giusto”.

La coordinatrice infermieristica sottolinea anche il valore del lavoro quotidiano di chi opera nella sanità: “Dispiace che ogni tanto venga dato risalto al nostro lavoro solo in questi momenti, perché il nostro lavoro è fatto di quotidianità al servizio degli altri. Ma sono contentissima di aver contribuito positivamente in questa vicenda e soprattutto che il signore si sia ripreso”.

Nei giorni scorsi Patrizia Franza è stata ricevuta in Villa Borromeo dalla sindaca di Solaro, Nilde Moretti, che ha voluto incontrarla personalmente per complimentarsi del gesto e ringraziare simbolicamente tutti gli operatori sanitari.

“Dopo essere venuta a conoscenza della vicenda, ho invitato Patrizia in Municipio per complimentarmi per la perfetta esecuzione delle manovre salvavita, ma anche per cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli operatori delle professioni sanitarie – ha dichiarato la sindaca Nilde Moretti – Come ha avuto modo di dire il presidente Sergio Mattarella nei giorni scorsi: “Gli infermieri costituiscono l’esercito del bene, sono un saldo punto riferimento per i diritti sanciti dalla Costituzione ed un esempio etico di forza della solidarietà”. Mi associo a queste parole, ancora una volta rimarcando il valore di chi per primo pensa al bene degli altri in modo sincero e disinteressato”.