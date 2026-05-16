Cronaca

ROVELLO PORRO – Ancora un episodio di danneggiamento ai danni di un’auto parcheggiata nel Saronnese, una situazione che negli ultimi tempi si sta ripetendo con una certa frequenza fra Saronno e diversi comuni del circondario. A segnalare quanto accaduto è stato direttamente il proprietario della vettura, che ha pubblicato sui social alcune fotografie del mezzo con il vetro del finestrino infranto. L’episodio è avvenuto nella zona di via Porro a Rovello Porro.

Nel messaggio condiviso online, il cittadino ha scritto: “Via Porro stamattina… se qualcuno sa qualcosa mi avvisi pure”, chiedendo eventuali testimonianze utili a ricostruire l’accaduto o ad individuare i responsabili. Il post ha subito attirato l’attenzione di molti utenti, anche perché casi simili sono già stati segnalati recentemente tra Saronno, Rovello Porro e altri paesi vicini, con auto lasciate in sosta e poi ritrovate danneggiate dai proprietari.

Resta da capire se si sia trattato di un atto vandalico oppure di un tentativo di furto all’interno del veicolo. Non risultano al momento ulteriori dettagli sull’accaduto.

16052026