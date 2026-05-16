Basket

SARONNO – Comincia questa sera l’ultimo e decisivo capitolo della stagione della Robur Saronno, impegnata nella finale playout del campionato di serie B Interregionale contro la Blu Orobica Bergamo. Palla a due alle 19 alla palestra Corridoni di via Mario Flores a Bergamo per gara 1 di una serie che mette in palio la permanenza nella categoria.

Dopo la serie persa contro Jadran Trieste, i biancazzurri di coach Ansaloni si ritrovano davanti un’altra sfida delicatissima. L’obiettivo è chiaro: conquistare la salvezza e difendere il posto in serie B Interregionale. Dal club saronnese arriva un messaggio diretto ai tifosi e all’ambiente: “Ci serve una vittoria oggi per indirizzare l’ultima serie playout del campionato di Serie B Interregionale”. La Robur sa di affrontare una formazione ostica, soprattutto sul parquet di casa: “I bergamaschi in casa sono stati un osso duro per tutta la stagione”.

Le due squadre si conoscono molto bene, anche per i tanti incroci a livello giovanile. In stagione regolare il bilancio è stato perfettamente in equilibrio, con una vittoria per parte, ma Bergamo potrà contare sul vantaggio del fattore campo grazie al miglior piazzamento finale maturato anche dopo l’esclusione dal campionato di Marnate.

Nella Blu Orobica ci sono elementi esperti e affidabili come Franco e Sergio, accanto a un gruppo giovane già abituato a confronti di alto livello. Per Saronno, dunque, la missione sarà provare subito il colpo esterno: “Per noi è il momento di fare un passo in avanti ed andarci a riprendere il fattore campo perso per l’esclusione dal campionato di Marnate, per avere più possibilità di passare il turno e raggiungere la salvezza”.

La serie proseguirà poi sabato 23 maggio al PalaRonchi di Saronno per gara 2, mentre l’eventuale “bella” si giocherà mercoledì 27 maggio nuovamente a Bergamo.

Il calendario della serie:

Gara 1: oggi, sabato 16 maggio, alle 19 alla palestra Corridoni, via Mario Flores, Bergamo

Gara 2: sabato 23 maggio alle 21 al PalaRonchi di Saronno, via Colombo 42

Eventuale gara 3: mercoledì 27 maggio alle 20.30 alla palestra Corridoni di Bergamo

16052026