Basket

SARONNO – Inizia questa sera la finale playout di serie B Interregionale per la Robur Saronno, impegnata sul parquet della Blu Orobica Bergamo nella sfida che vale la permanenza in categoria. Su ilSaronno frequenti aggiornamenti in diretta.

Palla a due alle 19 alla palestra Corridoni di via Mario Flores a Bergamo per gara 1 della serie. Dopo la sconfitta nella precedente sfida playout contro Jadran Trieste, la formazione di coach Ansaloni si gioca tutto nell’ultimo confronto stagionale.

Il bilancio stagionale fra le due squadre è di perfetta parità, con una vittoria per parte, ma Bergamo potrà contare sul vantaggio del fattore campo grazie al miglior piazzamento finale. Dal club biancazzurro arriva l’appello ai tifosi: “Ci serve una vittoria oggi per indirizzare la serie e riprenderci il fattore campo”. La Robur sottolinea anche la difficoltà della trasferta, ricordando come la Blu Orobica sia stata molto solida sul parquet di casa durante tutta la stagione.

Gara 2 è prevista sabato 23 maggio al PalaRonchi di Saronno, con eventuale bella mercoledì 27 maggio ancora a Bergamo.

16052026