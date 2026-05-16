Calcio

CESATE – Tutto pronto per la finale playoff del campionato di Promozione fra Sc United e Universal Solaro, in programma oggi alle 15.30 al centro sportivo di via Dante a Cesate. Su ilSaronno la diretta play by play.

Lo United arriva all’appuntamento dopo il successo per 2-1 contro Gallarate, mentre l’Universal Solaro ha travolto 5-1 l’Accademia Inveruno conquistando la finalissima. Le due squadre si presentano con numeri molto simili: Sc United terzo in regular season con 54 punti, 16 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte; Universal quinta con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 7 ko. Entrambe hanno segnato 47 reti, ma lo United ha la miglior difesa con 28 gol subiti contro i 31 dei solaresi.

Sfida nella sfida anche quella fra i bomber: per lo United occhi puntati su Marco Confalonieri e Jacopo Loew, entrambi a quota 6 reti, mentre l’Universal si affida soprattutto a Mirco Drago, autore di 10 gol stagionali.

Per effetto del miglior piazzamento in campionato, lo Sc United potrà conquistare il successo anche in caso di parità al termine dei 90 minuti: non sono previsti supplementari né rigori.

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