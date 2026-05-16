Calcio

CESATE – Il giorno della finalissima playoff di Promozione è arrivato, questo pomeriggio alle 15.30 sul campo del centro sportivo di via Dante a Cesate si affrontano i locali del Sc United e l’Universal Solaro. Un vero derby, considerata la distanza praticamente “pedonale” fra le due località, ed una occasione storica per entrambi i club, che vincendo hanno – di fatto – la possibilità di raggiungere l’Eccellenza.

Per l’Universal un solo risultato, in virtù del peggior piazzamento in classifica durante la regular season è obbligata a vincere, in caso contrario il successo sarà dello United. Si giocherà nell’arco dei novanta minuti, non sono previsti supplementari o rigori.

I numeri delle due squadre

L’Sc United è arrivata terza in campionato, con 54 punti, ed un bilancio d 16 vittorie, 6 pari e 8 sconfitte; con 47 gol segnati e 28 subiti; capocannonieri Marco Confalonieri e Jacopo Loew (6 reti). La media età della squadra è di 25.8 anni.

L’Universal Solaro è arrivata quinta, con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pari e 7 sconfitte. Ha segnato 47 gol ma ne ha subiti 31, capocannoniere Mirco Drago con 10 reti; la media età è di 24.3 anni.

Arbitro da Varese

Come arbitro dell’incontro è stato designato Nazario Malizia di Varese, assistenti Angela Piazzalunga di Bergamo e Reda Assab di Como.

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