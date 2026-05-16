Lombardia

MILANO / VARESE – Si è conclusa a Malpensa Fiere l’edizione primaverile del Focus Day Nuove Imprese 2026, l’atteso appuntamento di orientamento e consulenza promosso dal punto Nuova Impresa dalla Camera di Commercio di Varese. La giornata ha permesso a decine di aspiranti imprenditori di accedere a desk tecnici specializzati per affrontare i nodi cruciali dell’avvio d’impresa, dalla complessa fiscalità alla stesura del business plan.

L’evento è entrato subito nel vivo grazie al confronto con tre realtà varesine già consolidate: una startup innovativa che tramite la tecnologia drone mira ad effettuare consegne in località impervie, incluse le aree montane, un atelier di design tessile sostenibile e un’attività di consulenza per l’imprenditoria femminile. A queste testimonianze è poi seguito un momento di confronto che ha permesso ai partecipanti di trarre ispirazione da chi ha già trasformato la propria idea in un progetto imprenditoriale. Tra i presenti è emerso l’interesse per le nuove frontiere dell’agricoltura e dell’home food, con alcuni giovani che hanno sottolineato l’importanza di trovare in un unico luogo sia il supporto tecnico di esperti sia il confronto umano con chi ha già realizzato il proprio progetto.

“Ascoltare queste testimonianze aiuta a capire che le sfide iniziali sono comuni a tutti e che gli strumenti per superarle sono a portata di mano”, ha commentato uno dei partecipanti tra i desk. Ma è proprio tra le postazioni in cui si sono svolti i colloqui informativi che sono emerse alcune considerazioni: “Sono venuta qui perché ho la fissa della cucina, ma non ho i soldi per aprire un ristorante, volevo capire se l’home food fosse una strada vera o solo una leggenda”, ha spiegato una ragazza dopo il confronto con gli esperti del settore: “Mi hanno spiegato che possiedo i requisiti e mi hanno dato una lista di cose da fare che da domani mattina inizierò a spuntare”.

Un altro ragazzo si è soffermato a lungo con i titolari della startup di droni: “Vedere che in provincia di Varese c’è chi progetta sistemi di volo per le consegne in località remote, mi ha dato una bella scossa. Io sono un ingegnere e ho un’idea in testa, ma mi spaventa la parte legata ai vari permessi e al mercato in sé, poi diciamo che questo periodo storico non incoraggia molto; parlare con chi ci è già passato mi ha fatto capire che gli intoppi ci sono, ma cogliere opportunità come il Focus Day fa la differenza”. Un’altra ragazza commenta: “lavoro nel tessile da anni e volevo mettermi in proprio con una linea mia, ma non sapevo come inquadrare il recupero dei tessuti pregiati a livello fiscale. Al desk mi hanno dato le dritte giuste e mi hanno fatto risparmiare settimane di ricerche su internet”.

Tanti sono stati gli aspiranti imprenditori che sono usciti dall’edizione primaverile del Focus Day soddisfatti: “eventi come questo confermano che il territorio ha bisogno di questi momenti di “realtà” non solo legati alla teoria o alle leggi, ma anche al confronto con chi l’impresa la fa ogni giorno” – commenta Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. La giornata si chiude con un bilancio positivo con circa un’ottantina di presenze, di cui la metà aspiranti imprenditori che ora hanno una traccia concreta su cui lavorare. Supportati dagli esperti, i futuri imprenditori potranno seguire il percorso formativo del Punto Nuova Impresa nelle sedi camerali. Il primo incontro si terrà il 20 maggio, alle 14, nella Sede Camerale e mira ad illustrare come impostare efficacemente il proprio Business Plan. Il secondo, invece, sarà il 27 maggio alle 14 quando verranno spiegate le diverse Forme giuridiche d’impresa e le principali variabili che sono alla base della scelta più adatta al proprio progetto imprenditoriale. Gli appuntamenti proseguiranno, poi, a giugno con gli incontri già visibili sul calendario del Sito dell’Ente.

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