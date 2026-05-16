Comasco

LOMAZZO – Stavano portando via oggetti in argento da una casa temporaneamente vuota quando sono stati sorpresi dai carabinieri. Tre uomini di origine romena, di 20, 21 e 39 anni, sono stati arrestati nella notte di oggi, sabato 16 maggio, con l’accusa di tentato furto in abitazione.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio insieme ai militari della stazione di Turate, arrivati rapidamente in un’abitazione di Lomazzo dove erano stati segnalati movimenti sospetti.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre erano entrati nella casa di una donna del posto che in questo periodo si trova ospite in una residenza sanitaria assistenziale della provincia di Como. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, i malviventi stavano cercando di portare via alcuni oggetti in argento presenti nell’abitazione.

I tre uomini, tutti senza fissa dimora in Italia e con precedenti di polizia, sono stati bloccati e arrestati con l’accusa di tentato furto in abitazione. Dopo le formalità di rito sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza del comando stazione carabinieri di Lurate Caccivio, in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.

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