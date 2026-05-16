Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Caronno Pertusella, dove si è verificato uno scontro fra un’auto e una moto in via San Giuseppe. L’allarme è scattato alle 15.50 con l’intervento dei soccorsi in codice giallo. Coinvolto un uomo di 64 anni, assistito sul posto da un’ambulanza della Croce Viola. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, con lesioni e contusioni varie. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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16052026