CARONNO PERTUSELLA – La scomparsa di Francesca Anastasio ha lasciato un forte cordoglio nella comunità caronnese e nel mondo dell’associazionismo impegnato nella promozione della legalità. Aveva 58 anni ed è morta lunedì 11 maggio a Milano.

Negli ultimi anni Francesca Anastasio si era trasferita a Caronno Pertusella insieme al marito Giovanni Gabriele per affrontare cure e ricoveri. In città aveva intrecciato rapporti profondi con associazioni, scuole e volontari, partecipando a incontri e testimonianze dedicate soprattutto ai giovani.

Il suo nome resta legato alla tragica vicenda del figlio Domenico “Dodò” Gabriele, ucciso a soli 11 anni il 25 giugno 2009 a Crotone. Il bambino stava giocando a calcetto in un campetto della periferia quando venne colpito alla testa da un proiettile vagante durante un agguato di ’ndrangheta. Dopo mesi tra la vita e la morte, Dodò morì in ospedale. Per quell’agguato furono poi condannati all’ergastolo i responsabili.

Da allora Francesca Anastasio e il marito trasformarono il dolore in impegno civile. Per anni hanno raccontato la storia del figlio nelle scuole, nei teatri e negli incontri pubblici, portando avanti un messaggio di legalità e responsabilità.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera: “Francesca ci ha lasciato e ha raggiunto il suo bimbo Dodò in paradiso. Era il 2009 quando Domenico, detto Dodò, stava giocando a calcetto in un campetto alla periferia di Crotone e fu colpito alla testa da un proiettile vagante. Dodò è stato una vittima innocente della mafia”.

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