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CASTIGLIONE OLONA – Pomeriggio dedicato ai più piccoli venerdì 8 maggio alla biblioteca civica di via Marconi a Castiglione Olona, dove si è svolto il secondo appuntamento dell’anno con le letture animate organizzate dal gruppo Voci di Carta. L’iniziativa, dal titolo “Ma-che-mu-si-ca!”, ha proposto ai bambini un momento di lettura partecipata e coinvolgente. Durante l’incontro, infatti, il pubblico è stato chiamato a prendere parte attivamente alle storie attraverso voci, suoni e gesti, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e divertente.

Al termine delle attività i partecipanti hanno inoltre preso parte a un laboratorio creativo a tema pensato per i bambini presenti. Dal Comune è arrivato un ringraziamento al gruppo Voci di Carta e a tutte le famiglie che hanno partecipato all’iniziativa.

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(foto: un momento dell’evento)

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