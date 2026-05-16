Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Si terranno oggi, sabato 16 maggio, i funerali di Rinangelo Prada, figura storica del mondo associativo, sportivo e culturale di Ceriano Laghetto, scomparso all’età di 86 anni. Le esequie saranno celebrate alle 14 nella chiesa di San Michele, in frazione Dal Pozzo.

Molto conosciuto in paese, Prada è stato uno dei protagonisti della vita sociale cerianese. Il suo nome resta legato soprattutto alla nascita del Tennis Club Ceriano, fondato nel 1985, realtà di cui è stato anche storico presidente e che negli anni è diventata un punto di riferimento nel panorama sportivo locale. Tra i suoi impegni anche lo Sci Club I Castori, altra esperienza associativa che ha contribuito a far crescere e sostenere.

Negli ultimi decenni aveva dedicato tempo ed energie alla memoria storica del paese attraverso il Circolo storico cerianese. In particolare aveva collaborato alla valorizzazione di “Ul taccuìn Cerianes”, tradizione molto sentita a Ceriano Laghetto e legata alla storia, al dialetto e alle radici locali.

La sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio nella comunità. Tra i messaggi di ricordo anche quello dell’ex sindaco Dante Cattaneo: “Rinangelo Prada è stata una figura chiave nella storia del tennis a Ceriano Laghetto, storico presidente e fondatore del Tennis Club Ceriano nel 1985. Negli ultimi decenni il suo impegno è stato rivolto al Circolo storico cerianese, contribuendo in particolare a quella bellissima tradizione che è per noi “Ul taccuìn Cerianes”. Oggi è venuto a mancare un grande cerianese. Ciao, Rinangelo!”.

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