Comasina

CESANO MADERNO – Una mattinata all’insegna dell’educazione civica, della scoperta e dell’incontro con le forze dell’ordine. Si è svolta l’altro giorno nel Giardino Arese Borromeo di Cesano Maderno la “Giornata della legalità”, iniziativa dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie cittadine.

Per l’occasione il parco si è trasformato in uno spazio educativo con stand, mezzi di servizio e attività organizzate dalle diverse realtà impegnate quotidianamente nella sicurezza e nel soccorso. Presenti l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza, la polizia di Stato, la polizia locale, la protezione civile e la Croce Bianca. Per la prima volta ha partecipato anche il Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, competente per tutta la Lombardia.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco Gianpiero Boccia e del capitano Cristiano Barboni, comandante della Compagnia dei carabinieri di Desio, che hanno ringraziato le forze dell’ordine per l’impegno sul territorio e le scuole per la partecipazione all’iniziativa. Successivamente gli alunni hanno potuto visitare i vari stand, conoscere più da vicino il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori e partecipare ad attività didattiche e momenti di gioco pensati appositamente per i più piccoli. Tra gli appuntamenti che hanno suscitato maggiore entusiasmo c’è stata l’esibizione del gruppo cinofilo dei carabinieri, con due cani protagonisti di dimostrazioni molto apprezzate dai bambini. Grande curiosità anche per la presenza dei carabinieri a cavallo all’interno del parco.

A chiudere la mattinata è stato il sorvolo di un elicottero della Guardia di finanza, che ha salutato dall’alto i bambini presenti nel giardino, regalando uno dei momenti più spettacolari dell’evento. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutte le forze dell’ordine coinvolte, gli istituti scolastici cittadini e soprattutto i bambini che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa.

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