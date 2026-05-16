Saronnese

CISLAGO – Partiranno lunedì 18 maggio gli interventi di riqualificazione di piazza Enrico Toti e dell’area antistante la scuola “Mazzini” di Cislago. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale, precisando che i lavori rientrano nel bando regionale “Strade Verdi” promosso da Regione Lombardia.

Secondo quanto spiegato dal Comune, l’affidamento degli interventi è avvenuto nel rispetto delle tempistiche previste dal bando regionale. L’amministrazione avrebbe preferito posticipare l’avvio del cantiere al termine dell’anno scolastico, ma le esigenze operative della ditta incaricata non hanno consentito uno slittamento. Per permettere l’esecuzione dei lavori in sicurezza saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona scolastica. In particolare sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra via Don Pietro Erba e piazza Enrico Toti, area che verrà delimitata con transenne.

In via Don Pietro Erba resterà comunque consentita la sosta dei veicoli negli stalli laterali già presenti, mentre la strada verrà temporaneamente trasformata a doppio senso di circolazione per consentire il rientro verso via Cesare Battisti. Non cambieranno invece le modalità di ingresso e uscita degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, anche se sarà necessario seguire un percorso dedicato che verrà indicato attraverso apposita segnaletica.

L’amministrazione comunale ha rivolto un messaggio ai cittadini scusandosi per i possibili disagi causati dal cantiere, in particolare a bambini, famiglie, accompagnatori e personale scolastico, chiedendo collaborazione durante tutta la durata degli interventi.

(la “mappa” dei lavori)

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