Città

SARONNO – Per tutto il mese di maggio, ogni venerdì alle 19, Lazzarun insieme a Improve Training Center organizzano una speciale Running Class aperta gratuitamente a tutti gli appassionati di corsa e movimento e a chi vuole approcciarsi a questo mondo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport all’aria aperta, il benessere e la socialità attraverso una corsa di gruppo tra il Parco del Lura e il centro di Saronno, in un’atmosfera inclusiva e adatta sia a runner esperti sia a chi desidera semplicemente avvicinarsi al mondo della corsa.

Il ritrovo è fissato alle 19 al Improve Training Center Saronno, in via Michelangelo Buonarroti 12. La sessione durerà circa un’ora e inizierà con una fase di riscaldamento guidata dai trainer della palestra, realtà specializzata in allenamento funzionale, preparazione atletica e percorsi dedicati anche alle competizioni Hyrox.

Al fianco di Improve Training Center ci sarà Lazzarun, gruppo nato a Saronno dall’iniziativa di ragazzi e ragazze del territorio con la voglia di condividere la passione per la corsa e creare occasioni di incontro attraverso lo sport.

Al termine dell’allenamento, tutti i partecipanti potranno fermarsi per un momento conviviale con aperitivo finale presso la palestra, per concludere la serata all’insegna dello stare insieme.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Ci si può registrare tramite il seguente link: https://forms.gle/K9KYvNtGyiyCm3mk9

Informazioni principali

Quando: ogni venerdì di maggio

Orario: ore 19.00

Ritrovo: Improve Training Center Saronno, via Michelangelo Buonarroti 12

Durata allenamento: circa 1 ora (5/8km)

Partecipazione: GRATUITA

Un’occasione per vivere la città in modo attivo, conoscere nuove persone e allenarsi in gruppo tra sport, energia e condivisione.

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