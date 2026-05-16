Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Amministrazione di Ceriano Laghetto relativa alla situazione alla Electrolux.

L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto segue con forte attenzione la situazione che sta coinvolgendo lo stabilimento Electrolux di Solaro e i lavoratori interessati dal piano di ridimensionamento annunciato dall’azienda. Una crisi che riguarda direttamente anche famiglie cerianesi e che sta generando preoccupazione in tutto il territorio.

Fin dai primi momenti, il sindaco Massimiliano Armando Occa ha partecipato alle iniziative organizzate a sostegno dei lavoratori nei due giorni di sciopero indette dalle sigle sindacali, prendendo parte anche al presidio collegiale di ieri sera di insieme ad amministratori e rappresentanti istituzionali dei Comuni del territorio.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione porterà in Giunta una delibera per contribuire, insieme ai Comuni limitrofi, al sostegno delle spese necessarie per permettere ai lavoratori e ai delegati sindacali di partecipare al tavolo ministeriale previsto il 25 maggio.

L’obiettivo è favorire una presenza ampia e concreta dei lavoratori in un momento decisivo per il futuro occupazionale dello stabilimento.

“Davanti a una situazione così delicata non possiamo limitarci ad assistere – dichiara il sindaco Massimiliano Armando Occa – Siamo al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, consapevoli che questa vicenda riguarda l’intero territorio. In questo momento serve responsabilità istituzionale, collaborazione tra Comuni e massima attenzione verso chi rischia di pagare le conseguenze più pesanti di questa crisi”.

Dopo il tavolo ministeriale del 25 maggio, inoltre, verrà organizzata un’assemblea pubblica aperta ai cittadini, promossa sempre insieme ai Comuni del territorio, per aggiornare la comunità sugli sviluppi della situazione e condividere le iniziative che verranno intraprese.

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