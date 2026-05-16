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SOLARO – “Serve un piano diverso, senza chiusure di stabilimenti e senza licenziamenti collettivi”. È il messaggio lanciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla vertenza Electrolux, che coinvolge anche il sito di Solaro e centinaia di lavoratori del comprensorio saronnese.

Il confronto entrerà nel vivo lunedì 25 maggio con il tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In vista dell’incontro il ministro ha annunciato un lavoro preparatorio con Regioni, enti locali e sindacati per cercare una posizione comune da presentare all’azienda.

“Tendiamo a muoverci con determinazione e trasparenza nella vertenza Electrolux e abbiamo convocato subito il tavolo per il giorno 25” ha dichiarato Urso a margine di Investopia 2026.

Il ministro ha spiegato che nei prossimi giorni saranno consultate le Regioni interessate dalla crisi: “È mia intenzione consultare le Regioni interessate prima del tavolo per trovare una posizione comune sul piano istituzionale: Governo, Regione ed enti locali insieme nel confronto con l’azienda, tanto più supportati da quello che i sindacati hanno messo in moto”.

Un passaggio importante anche per il territorio del Saronnese, dove la situazione dello stabilimento di Solaro continua a creare forte preoccupazione tra lavoratori, famiglie e amministratori locali. Nei giorni scorsi non sono mancati presidi, prese di posizione politiche e appelli delle organizzazioni sindacali.

Secondo Urso, anche la mobilitazione sindacale potrà avere un peso nella trattativa: “Credo sarà determinante nel convincere l’azienda a realizzare un altro, diverso, piano che non contempli chiusure di stabilimenti e licenziamenti collettivi”.

Il ministro ha però definito quella di Electrolux “una vertenza molto difficile”, inserendola nel quadro della crisi europea del settore degli elettrodomestici. Urso ha ricordato come l’azienda abbia già chiuso stabilimenti in Ungheria e nel continente americano, parlando di “concorrenza sleale da parte della Cina” e criticando alcune normative del Green Deal europeo che, secondo il ministro, avrebbero penalizzato le imprese europee rispetto ai produttori extraeuropei.

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