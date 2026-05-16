Momenti di forte tensione all’adunata degli alpini a Genova, dove un uomo si è accasciato in strada. Determinante l’intervento di un’infermiera di Solaro che ha praticato per venti minuti le manovre di rianimazione, riuscendo a salvargli la vita.

Raid notturno al liceo Legnani, dove alcuni ladri sono entrati nell’istituto prendendo di mira i distributori automatici. I malviventi sono riusciti a fuggire con le monetine contenute nelle macchinette, mentre i computer della scuola non sono stati toccati.

Nuovo aggiornamento sul caso dell’omicidio Baldo: secondo quanto emerso, Elena Pagani sarebbe stata ritenuta parzialmente incapace. Un passaggio importante nell’ambito dell’inchiesta che continua a richiamare attenzione e dibattito.

Il tema degli esuberi Electrolux continua a preoccupare il territorio. Il consigliere regionale Librandi ha espresso solidarietà ai lavoratori, mentre da Forza Italia è arrivato l’impegno a lavorare per la tutela dell’occupazione e del comparto industriale.

L’Its Meccatronica Academy si presenta alle famiglie e agli studenti interessati al percorso post diploma. L’open day sarà l’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa e le opportunità lavorative legate al settore tecnologico e industriale.