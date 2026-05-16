I più letti di ieri: salvataggio “da Solaro” all’adunata degli alpini, furto al liceo Legnani e aggiornamento omicidio Baldo
16 Maggio 2026
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Momenti di forte tensione all’adunata degli alpini a Genova, dove un uomo si è accasciato in strada. Determinante l’intervento di un’infermiera di Solaro che ha praticato per venti minuti le manovre di rianimazione, riuscendo a salvargli la vita.
Venti minuti di rianimazione in strada: infermiera di Solaro salva alpino all’adunata a Genova
Raid notturno al liceo Legnani, dove alcuni ladri sono entrati nell’istituto prendendo di mira i distributori automatici. I malviventi sono riusciti a fuggire con le monetine contenute nelle macchinette, mentre i computer della scuola non sono stati toccati.
Saronno, ladri al liceo Legnani: scappano con le monetine dei distributori. Salvi i pc
Nuovo aggiornamento sul caso dell’omicidio Baldo: secondo quanto emerso, Elena Pagani sarebbe stata ritenuta parzialmente incapace. Un passaggio importante nell’ambito dell’inchiesta che continua a richiamare attenzione e dibattito.
Saronno, omicidio Baldo: Elena Pagani “parzialmente incapace di intendere”
Il tema degli esuberi Electrolux continua a preoccupare il territorio. Il consigliere regionale Librandi ha espresso solidarietà ai lavoratori, mentre da Forza Italia è arrivato l’impegno a lavorare per la tutela dell’occupazione e del comparto industriale.
Esuberi Electrolux, Librandi: “Solidarietà ai lavoratori, Forza Italia al lavoro per tutelare occupazione e industria”
L’Its Meccatronica Academy si presenta alle famiglie e agli studenti interessati al percorso post diploma. L’open day sarà l’occasione per conoscere da vicino l’offerta formativa e le opportunità lavorative legate al settore tecnologico e industriale.
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