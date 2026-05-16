Città

SARONNO – Il Coro da Camera Hebel Città di Saronno celebra il traguardo dei vent’anni di attività con una serata musicale aperta alla città. L’appuntamento è fissato per oggi, sabato 16 maggi,o alle 21 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà. Per l’occasione il gruppo corale proporrà un concerto speciale che vedrà in scena insieme al coro da camera Hebel, anche il coro Hebel del liceo Legnani, insieme agli studenti del coro dello stesso istituto. Per l’occasione speciale, parteciperanno anche ex coriste e i cori del liceo Ferrari e Cairoli di Varese. La direzione musicale sarà affidata a Diego Ceruti e Raffaele Cifani. L’ingresso all’evento è gratuito, ma è consigliata la prenotazione a causa dei posti limitati.

“Tutto è partito da delle aule scolastiche e da chi per primo ci ha creduto: prove, voci, adolescenti e persone che nel tempo sono cambiate, ma a cui questa esperienza ha lasciato qualcosa”, questo quanto ricordano sui social gli organizzatori del concerto. “Un progetto che nel tempo ha creato rete e contatti, dimostrando che il coro può essere uno spazio per crescere, ascoltare, incontrare e creare qualcosa. Insieme. Qui si impara che l’altro è un valore e una risorsa, così come lo sono io. E che se tutti ci accordiamo il risultato può essere incredibile”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.co-rohebel.it

(foto archivio: un evento precedente del coro Hebel in Prepositurale)

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