ROVELLASCA – Una violenta lite in casa, davanti ai figli minori della coppia, si è conclusa con l’arresto di un uomo di 25 anni accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. L’intervento è avvenuto mercoledì 14 maggio dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 che segnalava una situazione critica all’interno dell’abitazione.

A intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Turate che, arrivati sul posto, hanno trovato una situazione di forte tensione. La vittima, una donna italiana di 24 anni, presentava una ferita vicino al sopracciglio sinistro ed era visibilmente scossa. Secondo quanto riferito ai militari, durante il litigio sarebbe stata strattonata e colpita con calci e pugni dal marito, un 25enne di origine pakistana domiciliato a Rovellasca.

In un primo momento la donna ha rifiutato le cure mediche sul posto. Successivamente i carabinieri hanno disposto il trasporto all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per gli accertamenti sanitari e le cure necessarie.

Dagli approfondimenti svolti dai militari è inoltre emerso che l’episodio si sarebbe verificato alla presenza dei figli minori della coppia.

Alla luce dei gravi indizi raccolti, il 25enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito alla casa circondariale del Bassone di Como, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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