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SARONNO – Sabato 16 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno. Non sono previste piogge nelle prossime ore, mentre nella notte potrebbero arrivare precipitazioni deboli e intermittenti. Le temperature resteranno gradevoli, con una massima prevista di 20°C e una minima di 7°C, in linea con i valori tipici del periodo.

I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest nelle ore mattutine, mentre dal pomeriggio è atteso un rinforzo della ventilazione con correnti tese provenienti da Nord-Nordovest. Il contesto atmosferico rimarrà comunque stabile e non sono presenti allerte meteo per il territorio di Saronno. La presenza del sole favorirà condizioni generalmente asciutte e una buona visibilità per gran parte della giornata, con qualche annuvolamento possibile solo nelle prime ore del mattino e in serata.

In Lombardia l’alta pressione continua a garantire tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Sulle basse pianure occidentali, compresa l’area del Saronnese, il cielo si manterrà poco nuvoloso, mentre sui settori orientali della regione saranno possibili annuvolamenti più compatti e deboli piogge al mattino. Sulle zone alpine e prealpine si alterneranno nubi sparse e schiarite, con tendenza a un generale miglioramento entro sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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