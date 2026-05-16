Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo il post di Nuovi Orizzonti, ricondiviso dal sindaco Matteo Piuri, circa il rendiconto 2025, che ha visto il voto contrario delle opposizioni nell’ultimo consiglio comunale.

Nell’ultimo consiglio comunale le opposizioni hanno espresso voto contrario al rendiconto 2025 del Comune di Misinto. I numeri non c’entrano nulla. Se esiste una certezza in politica è che le opposizioni in un comune, votano contro al bilancio e al rendiconto di gestione. Ovunque si sia votato, indipendentemente dal Comune, ognuna di loro ha portato e porterà motivazioni più o meno logiche ma voterà contro. Il Comune di Misinto è un Comune economicamente solido da sempre. Efficiente? Beh, considerando l’ammontare dei finanziamenti ottenuti dalla nostra amministrazione e i risultati raggiunti negli ultimi 7 anni….sicuramente sì.

Non vi è nessuna instabilità sulle entrate e le variazioni durante l’anno sull’addizionale Irpef, fanno parte della normale gestione che chi amministra un Comune conosce benissimo. Le previsioni di entrate e uscite possono variare durante l’anno. Esistono infatti le variazioni di bilancio. Andatevi a vedere gli ordini del giorno dei consigli comunali di altri comuni. Ne troverete almeno 3-4 all’anno in tutti i comuni. Riteniamo utile ricordare che la gestione finanziaria degli enti locali, come ben sa chi opera quotidianamente in questo ambito, è materia complessa, nella quale anche amministrazioni pienamente in linea con i vincoli di finanza pubblica possono presentare criticità e necessitare di interventi correttivi.

Del resto, non è raro che, anche a seguito delle verifiche della Corte dei conti, si renda necessario intervenire su poste anche rilevanti del risultato di amministrazione. Si pensi, ad esempio, alla corretta contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità e alla conseguente rideterminazione della parte disponibile dell’avanzo, con effetti non trascurabili sulle risorse effettivamente libere. Si tratta di dinamiche che chi opera professionalmente in altri enti conosce bene, anche per esperienza diretta. Per questo riteniamo che il confronto politico debba restare sul piano delle scelte amministrative e degli indirizzi, evitando di trasformare il dibattito consiliare in una verifica tecnica “a distanza” che, per sua natura, rischia di risultare parziale e poco rispettosa del lavoro svolto anche dagli uffici. Anche il recupero dell’evasione, è un lavoro complesso in cui i risultati, spesso si vedono a distanza di anni. Nel merito, confermiamo le ragioni del nostro voto favorevole al rendiconto, espressione di una valutazione complessiva positiva della gestione, pur nella consapevolezza che, come in ogni ente, possano emergere aspetti tecnici suscettibili di miglioramento.

In più passaggi, il confronto è sembrato orientarsi verso un sindacato tecnico sull’operato degli uffici, piuttosto che su valutazioni di indirizzo politico, con il rischio di sovrapporre ruoli che, per buona prassi amministrativa, dovrebbero rimanere distinti. Restiamo comunque disponibili a ogni approfondimento nelle sedi più appropriate e ricordiamo che nel corso dell’ultimo anno, tanto per fare alcuni esempi, abbiamo completato i lavori di ristrutturazione del Municipio, del Family Point, delle Scuole oltre a tanti altri progetti che proseguono senza troppi clamori. Per noi di Nuovi Orizzonti, l’amore per Misinto è un sentimento che si rinnova ogni giorno e non solo durante la campagna elettorale. Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo anche approvato l’adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile. Una importante opportunità per il Comune, le aziende e i cittadini, ma questo le opposizioni non ve l’hanno raccontato.

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