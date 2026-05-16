Nel Saronnese adesso è arrivata la truffa della carta d’identità
16 Maggio 2026
ORIGGIO – Nuovo allarme truffe tra Origgio e Uboldo, dove nei giorni scorsi alcune persone si sono spacciate per dipendenti comunali incaricati di controllare o sostituire le carte d’identità cartacee in scadenza con quelle elettroniche.
Secondo quanto segnalato ai Comuni, i malintenzionati si presentano nelle abitazioni sostenendo di dover verificare i documenti direttamente a domicilio. In un caso avvenuto a Origgio, due anziane sorelle sono riuscite a evitare il furto mettendo in fuga i truffatori dopo aver intuito l’inganno.
Le amministrazioni comunali precisano che nessun incaricato viene inviato nelle case per queste pratiche: la richiesta della carta d’identità elettronica va effettuata esclusivamente all’ufficio anagrafe. Il documento può poi essere spedito all’indirizzo di residenza tramite raccomandata.
I Comuni invitano quindi i cittadini, soprattutto gli anziani, a prestare attenzione e a contattare subito le forze dell’ordine in caso di persone sospette che si presentino alla porta chiedendo documenti o controlli.
16052026