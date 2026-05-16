Comasco

ROVELLO PORRO – Aprirà ufficialmente il 16 maggio il bando della nuova edizione de “La Lingua del Girasole”, il concorso letterario nazionale dedicato all’aforisma promosso dall’associazione artisticoculturale Helianto.

Negli anni il premio si è affermato come uno spazio originale e riconoscibile dedicato alla scrittura breve, valorizzando il potere evocativo dell’aforisma e dando voce ad autori provenienti da tutta Italia. Una forma letteraria essenziale, rapida, ma capace di custodire pensieri profondi, ironia, poesia e visioni contemporanee.

Il concorso è a tema libero ed è aperto a tutti gli autori maggiorenni. Ogni partecipante potrà inviare un numero illimitato di aforismi in lingua italiana, ciascuno composto da un massimo di 200 caratteri, spazi e punteggiatura inclusi. La partecipazione avviene esclusivamente online attraverso il sito ufficiale. La quota di partecipazione è di 1 euro per ogni aforisma inviato, come contributo alle spese di segreteria e di allestimento del Premio.

La giuria sarà composta da Jola e la Doc, Giorgio Testanera, Stefano Moraschini e Claudio Pagelli. Presidente di giuria sarà Alberto Casiraghy, figura storica della poesia e dell’editoria artistica indipendente italiana.

Al primo classificato sarà pubblicato l’aforisma a cura dei Quaderni del Tipografo, accompagnato da opere di Massimo Monteleone, oltre a un premio in denaro di 200 euro. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 18 luglio. Gli esiti del concorso saranno pubblicati entro il 31 luglio sui siti del concorso e dell’associazione.

Nel corso delle precedenti edizioni “La Lingua del Girasole” ha raccolto centinaia di contributi provenienti da tutta Italia, diventando nel tempo un punto di riferimento per appassionati di scrittura breve, poesia contemporanea e ricerca linguistica. In un tempo dominato dalla velocità della comunicazione, il premio continua a scommettere sulla forza delle parole essenziali: poche righe capaci di lasciare una traccia duratura.

Per informazioni: [email protected]

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