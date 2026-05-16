Softball

CARONNO PERTUSELLA – Riflettori puntati sul derby fra Rheavendors Caronno e Mkf Saronno, sfida di cartello dell’ottavo turno del campionato di Serie A1 di softball. L’appuntamento è per oggi dalle 16 sul diamante di Bariola, in una partita che mette in palio non soltanto la tradizionale rivalità sportiva fra le due squadre, ma anche punti pesantissimi nella corsa ai playoff. Le due formazioni arrivano infatti all’appuntamento appaiate in classifica e attualmente in piena lotta per uno dei primi quattro posti, gli unici validi per accedere alla post season.

I presidenti

Il presidente del Saronno, Massimo Rotondo, sottolinea l’importanza della gara: “Siamo al completo e possiamo aggiungere al roster anche Giulia Kutsnalopulos. Oltre alla rivalità sportiva tra le due squadre, domani c’è in palio il quarto posto provvisorio per i playoff. Nessuno regalerà nulla. Lasciamo parlare il campo”.

Fiducioso anche il presidente della Rheavendors Caronno, Alfonso Turconi: “Squadra al completo, incontriamo un Saronno molto competitivo. La squadra in settimana si è allenata al meglio. Siamo fiduciosi di fare delle buone partite, sapendo che avremo di fronte un’ottima squadra”.

Le protagoniste

Le statistiche confermano l’equilibrio e l’elevato livello tecnico della sfida. Nel box di battuta brillano le caronnesi Sara Brugnoli, già autrice di 6 fuoricampo, Milagros Lozada con 4 homer e Melany Sheldon. Sul fronte saronnese spiccano invece Barbora Saviola, Anita Bartoli – anche lei a quota 4 fuoricampo – e Alessandra Rotondo. Grande qualità anche nel duello fra le lanciatrici: la saronnese Christina Toniolo guida infatti la classifica degli strike out con 62 eliminazioni, seguita molto da vicino dalla caronnese Yamerki Guevara con 56. Attesa dunque una cornice di pubblico importante per una delle sfide più sentite del softball lombardo.

Per quanto riguarda le altre partite del turno, la capolista imbattuta Quick Mill Bollate affronta Collecchio, mentre Italposa Forlì sarà impegnata sul campo di Rovigo. Completano il programma Macerata-Thunders Castellana e, nella giornata di domani, la sfida fra New Bollate e Pianoro.

Programma 8° turno Serie A1 softball

Oggi ore 13: Itas Mutua Rovigo-Italposa Forlì

Ore 15: Bertazzoni Collecchio-Quick Mill Bollate

Ore 16: Rheavendors Caronno Pertusella-Mkf Saronno

Ore 18: Macerata-Thunders Castellana

Domani ore 12: Lacomes New Bollate-Mia Office Pianoro

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (14 vittorie, 0 sconfitte), Mia Office Pianoro 786 (11-3), Italposa Forlì 643 (9-5), Rheavendors Caronno Pertusella e Mkf Saronno 571 (8-6), Lacomes New Bollate 500 (7-7), Thunders Castellana 357 (5-9), Itas Mutua Rovigo 286 (4-10), Bertazzoni Collecchio e Macerata 143 (2-12).

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